الجزائر 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 81212 حالةً.وأضاف أنها سجلت 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2393 حالةً.وتابع أن 622 مريضاً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 52568 حالةً.// انتهى //21:12ت م0113