رياضي / فريق عكاظ بطل براعم المملكة للريشة الطائرة
السبت 1442/4/13 هـ الموافق 2020/11/28 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة الفائزين ببطولة المملكة للريشة الطائرة، لفئة البراعم، التي اختتمت اليوم واستضافها نادي الاتفاق بالدمام على مدار ٣ أيام
وحقق المركز الأول لاعب نادي عكاظ الواثق العبيدي، وحل ثانياً لاعب نادي الاتفاق ريان المخيمر، وفي المركز الثالث لاعب نادي الوحدة إياد قاسم، وجاء في المركز الثالث "مكرر " لاعب نادي الوحدة يوسف صائغ .
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21:31ت م
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