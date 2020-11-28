الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة الفائزين ببطولة المملكة للريشة الطائرة، لفئة البراعم، التي اختتمت اليوم واستضافها نادي الاتفاق بالدمام على مدار ٣ أياموحقق المركز الأول لاعب نادي عكاظ الواثق العبيدي، وحل ثانياً لاعب نادي الاتفاق ريان المخيمر، وفي المركز الثالث لاعب نادي الوحدة إياد قاسم، وجاء في المركز الثالث "مكرر " لاعب نادي الوحدة يوسف صائغ .// انتهى //21:31ت م0116