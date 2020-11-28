عمّان 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسفاز فريق الفيصلي على الحسين إربد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحسن الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحسين إربد عند 19 نقطة في المركز الخامس.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الوحدات ومعان بهدف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمان الدولي، ليرفع الوحدات رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، ورفع معان رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //21:56ت م0118