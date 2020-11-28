واشنطن 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 176,572 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 12,999,664 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 263,956 حالة وفاة.// انتهى //21:58ت م0120