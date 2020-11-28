أنجامينا 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسشارك الرئيس التشادي، دريس ديبي إتنو في أعمال القمة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية بالعاصمة الغابونية لبريفيل.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد أن القمة بحثت تحديث مساهمات الدول الأعضاء ، والوضع السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومواجهة التحديات من أجل وضع أسس للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي الناجح، وبناء شبكة نقل متعددة الوسائط لخدمة حركة الأشخاص والبضائع في فضاء إقليم دول إفريقيا المركزية.كما جرى خلال القمة تسليم الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا الرئاسة الدورية للمجموعة لنظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، وذلك بعد خمس سنوات على ترأسها.// انتهى //22:10ت م0123