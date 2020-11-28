القاهرة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إطار زيارته إلى جوبا مع النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار لبحث جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن دعم مصر للجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات بنود اتفاق السلام في جنوب السودان، سعياً نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبها.// انتهى //22:50ت م0126