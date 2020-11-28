الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 - 2020، التي جمعت فريقي الهلال والنصر على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم.ولدى وصول سموه ملعب اللقاء، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسية عزف السلام الملكي بعدها بدأ الشوط الثاني من المباراة.وعقب المباراة التي انتهت بفوز فريق الهلال على فريق النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، هدية تذكارية من وزارة الرياضة سلمها سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما تسلم سموه هدية تذكارية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذه المناسبة.بعد ذلك قام طاقم تحكيم المباراة بالسلام على سمو أمير منطقة الرياض واستلام ميدالياتهم.وسلّم سموه عقب ذلك رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت وكابتن الفريق وليد عبدالله ومدرب الفريق بالنيابة عن لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي الميداليات الفضية ومكافأة المركز الثاني.وتوّج سمو أمير منطقة الرياض في نهاية ذلك، رئيس نادي الهلال فهد بن نافل وكابتن الفريق سلمان الفرج ومدرب الفريق بالنيابة عن لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي الميداليات الذهبية ومكافأة المركز الأول.إثر ذلك عزف السلام الملكي.// يتبع //23:09ت م0127

وفي ختام المبارة أدلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتصريح صحفي بهذه المناسبة قال فيه: "أفخر وأعتز بالتواجد هذا المساء نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين في هذا النهائي المهم و المجال الأهم لأبناء الوطن، فحقيقةً شاهدنا مباراة جميلة وتنافس كبير ومستوى راقي، ونتمنى أن يوفق الجميع إلى مستويات عالية بدعم ورئاسة وتخطيط سمو وزير الرباضة الذي فعلاً أثبت وجوده ووضع بصماته على هذا المستوى الراقي وأرجو له التوفيق ولجميع الأندية ورؤساء الأندية واللاعبين".// انتهى //23:33ت م0129