حفر الباطن 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستواصل الأمطار هطولها على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، حيث شهدت المحافظة وضواحيها والمراكز التابعة لها منذ صباح اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب ولاتزال الأمطار مستمرة في الهطول.جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.// انتهى //23:44ت م0131