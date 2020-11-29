جيزان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير العمل سابقًا ووكيل إمارة جازان الأسبق الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في وفاة والدته – رحمها الله -.وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.من جانبه، عبر معالي الدكتور الحقباني وأفراد أسرته كافة، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه مكروه.// انتهى //00:40ت م0135