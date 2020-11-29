الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الأولمبي السعودي عبدالله الشربتلي بالجائزة الكبرى في ختام الجولة الثانية من جولات الدرعية والتي نظمها الاتحاد خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر الجاري، ليفرض سيطرته على الأشواط الكبرى بعد تحقيقه لجائزة الجولة الأولى الأسبوع الماضي.وتمكن الشربتلي من تحقيق الجائزة متفوقاً على الفارس الأردني أحمد منصور، والفارس السعودي رمزي الدهامي في مجموع الجولتين اللتين شهدهما شوط الجائزة الكبرى، حيث أنهى الجولة الأولى بزمن 73: 38 ثانية، مقابل 48:27 ثانية للجولة الثانية، في حين احتاج الفارس أحمد المنصور 75:62 ثانية لإنهاء الجولة الأولى، و 51:17 ثانية للجولة الثانية محتلاً المركز الثاني، أما الفارس الدهامي فسجل 70:76 ثانية في الجولة الأولى و4 نقاط جزاء فيما تمكن من إنهاء الجولة الثانية خلال 45:22 ثانية ليحل في المركز الثالث.وكان الفارس السعودي خالد المبطي قد حقق درع الشوط الـ 12 في آخر أيام الجولة الثانية، حينما تفوق في مجموع الجولتين، ومن بعده الفارس المصري محمد برعي والفارس السعودي ناصر الشواف في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما سيطر الفرسان السعوديون على المركز الثلاثة الأولى في الشوط الـ 11، حينما جاء الفارس حسام أبو جبل في المركز الثالث، والأميرة العنود آل سعود في المركز الثاني، والفارس مشاري الحربي الذي حقق درع المركز الأول، أما شوطي أجيال المستقبل فحسم الفارسان السعوديان مكي إسماعيل وبدر الحارثي لقبيهما، بعد أن حققا الفارس مكي المركز الأول في الشوط التاسع، والفارس الحارثي درع الشوط العاشر.من جهته أعلن الاتحاد السعودي للفروسية، إضافة جولة بطولتين دوليتين بتصنيف (نجمة واحدة) لتكون مصاحبة للجولتين الثالثة (4 نجوم) التي ستنطلق في التاسع من ديسمبر المقبل وحتى الـ 12 من الشهر نفسه، وكذلك في الجولة الرابعة والختامية (5 نجوم) خلال الفترة من 16 – 19 من ديسمبر 2020م، وذلك حرصاً من الاتحاد على إتاحة الفرصة لمشاركة الفرسان والفارسات السعوديين والدوليين من الهواة والمحترفين.// انتهى //01:14ت م0137