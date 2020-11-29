أحد المسارحة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أحد المسارحة أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع والحدائق العامة، كما واصلت جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموطنين والمقيمين.وأوضح رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب محمد مباركي، أن فرق البلدية قامت خلال الأسبوع الماضي بأعمال تطهير وتعقيم 67 موقعاً، كما نفذت العديد من الجولات الميدانية على المحال التجارية والأسواق شملت 368 محلاً، أسفرت عن إتلاف أكثر من 63 كيلوجراماً من المواد الغذائية الفاسدة، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //02:00ت م0141