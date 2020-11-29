بيش 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات البرنامج الرياضي الشبابي، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز مسلية التابع لمحافظة بيش ممثلة في أكاديمية مسلية للنشاطات الشبابية والرياضية للبراعم والناشئين بحضور رئيس اللجنة طارق بن عبده عقيلي ، وذلك بملعب البلدية .وأوضح المشرف على البرنامج بالأكاديمية محمد بن يحيى قنعان ، أن البرنامج يهدف إلى شغل أوقات الفراغ لدى الشباب وتبادل الخبرات الشبابية والرياضية بين الشباب المشاركين، والإسهام في زيادة نسبة ممارسة الرياضة المجتمعية بينهم .وبين أن البرنامج، الذي يشارك فيه 50 مشاركاً من مختلف الفئات السنية، يشتمل على العديد من الفعاليات لكرة القدم وبرامج المهارات والحركة وهى عبارة عن مهارات رياضية فردية حركية تعتمد على الدقة والسرعة.// انتهى//02:23ت م0142