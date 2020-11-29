شقراء 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأعلنت جامعة شقراء ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، إقامة برنامج تدريبي مكثف لتهيئة خريجي قسم التمريض لامتحان التصنيف المهني SNLE الذي تقيمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك ضمن جهود الجامعة لرفع مستوى المخرجات التعليمية، وتهيئة الطلاب الخريجين لسوق العمل.وأشارت الجامعة إلى أن البرنامج موجَّه لطلاب الامتياز والطلاب الخريجين، ويستمر أسبوعَيْن، ويبدأ يوم غد باستخدام نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد).وأوضحت أن البرنامج يشتمل على محاضرات ودورات تدريبية، ومراجعة للتخصصات الفرعية لعلوم التمريض، إضافة إلى تقييم مستمر للمسجلين بالبرنامج، يهدف إلى تعزيز المستوى المعرفي، وفرص حصولهم على الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض.وبيّنت الجامعة أن أهم أهداف البرنامج هي: مساعدة الطلبة على الحصول على التصنيف والتسجيل المهني لمزاولة مهنة التمريض، وتعريف الطلبة بطبيعة امتحان هيئة التخصصات الصحية SNLE، وتحسين المهارات والاستراتيجيات في حل أسئلة الاختبارات المعيارية، إضافة إلى إجراء تدريب عملي واختبارات قصيرة متخصصة، وتزويد الطلبة بمتطلبات الامتحان وخطوات التسجيل.// انتهى //02:45ت م0143