أملج 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أملج اليوم فعالية "هايكنج درب الحاج" بمشاركة فريق همم للمغامرات وعدد من الأهالي.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أملج مساعد غيث الحبيشي أن الفعالية التي انطلقت من بئر الوحيدي مروراً بالزاوية والحبل والغبايا إلى منتزه الدقم بمسافة 12كم ، تهدف للتعريف والتذكير بدرب الحاج الذي كانت تسلكه قوافل الحجيج قديماً عند مرورها بأملج "الحوراء" الاسم القديم لمحافظة أملج للتزود بالماء من بئر الوحيدي المشهور كأحد مصادر المياه الصالحة للشرب.وبيّن الحبيشي أن الفعالية تهدف كذلك للتشجيع على ممارسة رياضة المشي، والحفاظ على البيئة، وإزالة المخلفات والتوعية بأهمية رمي النفايات بأماكنها المخصصة لها، والحرص على تفعيل برنامج لا تترك أثراً .// انتهى //03:01ت م0145