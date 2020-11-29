جيزان 13 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واستنفذ جامعة جازان ممثلة في وحدة النشاط الطلابي بـ كلية التربية يوم غد، دورة تدريبية تحت شعار " المشي أسلوب حياة للوقاية من السكري "، ضمن فعاليات " اليوم العالمي للسكري" ، وذلك عبر تطبيق zoom .و يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الوعي بمرض السكري وتشجيع النشاط المستدام للوقاية من المرض، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي لما لها من فوائد تعود على الجسم بالمنفعة .// انتهى //03:07ت م0146