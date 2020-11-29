ثقافي / "المشي أسلوب حياة للوقاية من السكري" .. دورة تدريبية بجامعة جازان
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
جيزان 13 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس
تنفذ جامعة جازان ممثلة في وحدة النشاط الطلابي بـ كلية التربية يوم غد، دورة تدريبية تحت شعار " المشي أسلوب حياة للوقاية من السكري "، ضمن فعاليات " اليوم العالمي للسكري" ، وذلك عبر تطبيق zoom .
و يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الوعي بمرض السكري وتشجيع النشاط المستدام للوقاية من المرض، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة المشي لما لها من فوائد تعود على الجسم بالمنفعة .
// انتهى //
03:07ت م
0146