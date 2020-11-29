أحد المسارحة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسأطلق مركز النشاط الاجتماعي حي العز بمحافظة المسارحة الليلة، حملة تبرع بالدم تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ غيرك"، بالتنسيق مع مستشفى أحد المسارحة العام ومركز الرعاية الأولية بالأحد الغربي وجمعية شريان لأمراض الدم وبمشاركة عدد من سكان الحي.وأوضح نائب مدير المركز عبدالله بن علي عسيري أن عدد المتبرعين بالدم بلغ 42 متبرعاً، فيما بلغ عدد المسجلين في الموقع حاليا أكثر من ٧٠ شخصاً.وأشار العسيري إلى أن الحملة تنفذ تزامنا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعزيز ثقافة التبرع وتمكين الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات.//انتهى//03:27ت م0149