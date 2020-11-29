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الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يتوّج الهلال بكأس الملك
وزير الرياضة يشكر القيادة الرشيدة
أمير المدينة يوجه بمضاعفة الجهود للتعامل مع الحالات المطرية
عشر جامعات سعودية ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف QS البريطاني لعام 2021
بدعم الملك سلمان: التعليم الجامعي ريادة عالمية وإنجازات وطنية
حجب جائزة الشيخ محمد بن صالح السابعة عشرة بسبب كورونا
تسجيل 220 حالة مؤكدة.. وتعافي 401 حالة خلال 24 ساعة
جامعة الملك سعود تحقق براءة اختراع لـ«مثبت حشوات الأسنان»
«المطـر» يـروي الأرض
إثيوبيا تشن هجومها «الأخير» في صراع «تيغراي»
وزير داخلية الوفاق: نقترب لمعالجة الانقسام الليبي
الحيـاة تعـود إلى أجـزاء من أوروبــا
السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة
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