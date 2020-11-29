الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يتوّج الهلال بكأس الملكوزير الرياضة يشكر القيادة الرشيدةأمير المدينة يوجه بمضاعفة الجهود للتعامل مع الحالات المطريةعشر جامعات سعودية ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف QS البريطاني لعام 2021بدعم الملك سلمان: التعليم الجامعي ريادة عالمية وإنجازات وطنيةحجب جائزة الشيخ محمد بن صالح السابعة عشرة بسبب كوروناتسجيل 220 حالة مؤكدة.. وتعافي 401 حالة خلال 24 ساعةجامعة الملك سعود تحقق براءة اختراع لـ«مثبت حشوات الأسنان»«المطـر» يـروي الأرضإثيوبيا تشن هجومها «الأخير» في صراع «تيغراي»وزير داخلية الوفاق: نقترب لمعالجة الانقسام الليبيالحيـاة تعـود إلى أجـزاء من أوروبــاالسلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة// يتبع //06:02ت م0003