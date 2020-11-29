وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( سلوك إيران.. التهديد والرفض ) : الاعتداءات الإرهابية المتواصلـة من قبل الميلـيشيا الحوثية، الـذراع الإيرانية الـتي تتمركز في اليمن، وتستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة تخالـف الـقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وترتقي إلى جرائم حرب، ما هي إلا نتيجة لتلك السلوكيات الإيرانية الـتي تستمر في دعم الميلـيشيات الإرهابية لتقوم بالمزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات تحقيقا لأجنداتها الخبيثة، بقدر ما هو سلوك يجد الرفض القاطع من المملكة والقدرة على التصدي له، ومشهد يؤكد أنه لم تعد هـناك خيارات أمام المجتمع الـدولـي من أن يتخذ موقفا حازما وواضحا يردع سلوك النظام الإيراني ويحقق أمن المنطقة والعالم، ويخلصه من تبعات المشروع الإقليمي الإرهابي للنظام الإيراني، وإصراره على التدخل في شؤون الـدول الـداخلـية، ودعمه الإرهاب والـتطرف وتأجيج الطائفية، وبصورة تؤكد استحالة أن يكون جزءا طبيعيا من العالم، ويدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول علـى أسلـحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد السلم والأمن، وتردع انتهاك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وتخرق كافة القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالـيستية تجاه المدنيين بالمملـكة، وارتكاب الجرائم والـنهب والـفظائع في أرض الـيمن، كخيار أوحد تدعمه المملـكة ويتبناه المجتمع الـدولـي الـذي بدأ يضيق ذرعا بهذه التصرفات الإيرانية التي ترفض خيارات السلام وتصر علـى خلـق الـفوضى وزعزعة الأمنين الإقليمي والدولي.// انتهى //06:02ت م0008