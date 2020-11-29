طرابلس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر020 2 واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على بيان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في المغرب والذي عقد لمدة أسبوع كامل ويتضمن عقد جلسة التئام لمجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، مشددا على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي.واهتمت بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة إعلان الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي لليبيا استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، مؤكدة مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة خلال العملية التي تأتي في إطار العمليات الأمنية الهادفة لمطاردة الخلايا الإرهابية.ونقلت تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حضور أكثر من 120 نائبا يشكل نجاحا للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد بطنجة، مفيدا أن المرحلة السياسية في ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب موحد لخدمة ليببا والليبيين، مشيرا إلى أن التئام مجلس النواب الليبي سيكون يوما تاريخيا، مؤكدا أن المخرجات تشكل نقطة تحول مهمة في المسار السياسي.ونوهت إلى بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية حل الصراع والوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا، وأكدوا خلاله على أهمية زيادة تنسيق جهود روسيا وإيطاليا والدول الأخرى المعنية من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا.وتناولت تأكيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى أن قمة برلين وضعت الأساس لكل عمليات التقارب التي تحدث في ليبيا حاليا، سواء عسكريا لوقف إطلاق النار أو سياسيا أو أي مسارات أخرى موجودة، مبينا أن هناك أيادي كثيرة ما زالت تحاول التأثير على الوضع، كما أن هناك مصالح في الداخل الليبي ليس من السهل تحييدها.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد مندوب البحرين الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، دعم بلاده التام لأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددا إلى مساندة البحرين لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية الوطنية، مشيرا إلى ترحيب بلاده بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا.// انتهى //07:31ت م0013