الطائف 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 10 مساءً.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //08:52ت م0015