جدة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة مساءً .// انتهى //09:17ت م0018