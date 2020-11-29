ريو دي جانيرو 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسيدلي 38 مليون ناخب في البرازيل اليوم بأصواتهم في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية من التصويت الإلكتروني والإلزامي.ويصوت الناخبون لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في 57 مدينة، بما في ذلك عواصم 18 من ولايات البرازيل البالغ عددها 26.ونُظّمت الحملة الانتخابيّة بشكل أساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الانتخابات التي أُرجئت ستّة أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجدّ.وفُرِضت إجراءات صحية صارمة في مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها استثنائيًا ابتداءً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) لاستقبال الناخبين المسنّين، فيما تغلق معظم المكاتب في الساعة 17,00 (20,00 ت غ).// انتهى //09:20ت م0019