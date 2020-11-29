القاهرة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا، والتي تناولت سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.وواكبت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غدًا، لبحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن مختلف القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.وأشارت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 115183 حالة إصابة، والوفيات إلى 6621 حالة وفاة.ونوّهت إلى إعلان الجيش الأثيوبي أمس سيطرته بالكامل على عاصمة إقليم تيجراي شمال البلاد، وتحرير 7 آلاف من عناصر القيادة الشمالية التابعة للجيش، وكذلك البحث عن القادة المتمردين.وأخبرت صحف الأحد عن اتفاق أكثر من 120 نائبًا ليبيًا في المغرب أمس على المضي قدمًا نحو إنهاء الانقسام في البلاد، على أن يبدأ هذا المسار بعقد جلسة برلمانية فور العودة إلى ليبيا.وتحدثت عن وقوع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد قانون أمني بفرنسا، وكذلك مصرع 7 أشخاص وإصابة 90 آخرين في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين موالين للتيار الصدري بمدينة الناصرية في جنوب العراق.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 62 مليونًا، لافتة إلى تخفيف عدد من الدول الأوروبية القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، فيما واصلت الولايات المتحدة تشديد إجراءاتها للحد من تفشي وباء كورونا.// انتهى //10:37ت م0020