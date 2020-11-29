إسلام آباد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في باكستان، وفرض السلطات الباكستانية مزيدًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.واهتمت بلقاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم إبراهيم الهاشمي، على هامش الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في النيجر، لبحث العلاقات الثنائية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن مطالبة الحكومة الباكستانية من أحزاب المعارضة بضرورة إلغاء احتجاجاتها والتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد تمتع حكومته باستقلالية تامة في تبني السياسة الخارجية للبلاد.وأشارت صحف الأحد إلى اكتشاف احتياطي جديد للغاز الطبيعي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ليساهم في معالجة أزمة نقص الطاقة في البلاد.في الشأن الدولي أخبرت عن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات صينية وروسية متورطة في برنامج إيران النووي.وعرجت إلى تخفيف الدول الأوروبية قيود احتواء فيروس كورونا لإنعاش الاقتصاد مع اقتراب أعياد نهاية السنة.وتناقلت صحف باكستان في الشأن الدولي اندلاع مظاهرات عنيفة في فرنسا ضد قانون الأمل الشامل.// انتهى //10:39ت م0022