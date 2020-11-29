رام الله 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصرو الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقًا لما أقرته المؤسسات الدولية.وأولت اهتمامًا بإعلان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي البدء في إجراءات إنشاء لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب، على أن يتم تحديد آلية عمل اللجنة بعد عرضها على البرلمان العربي في جلسته المقبلة.وأوردت صحف الأحد التقرير الأسبوعي عن الاستيطان، الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وتخطط لتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.ونشرت دعوة الأزهر، للمجتمع الدولي إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والقائمين على العملية التعليمية والمشاريع الثقافية والتربوية لإحياء القضية الفلسطينية دائما والتعريف بها دومًا حتى تظل حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 15 وفاة، و1461 إصابة جديدة بكورونا، و984 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و450 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة أعداد المصابين المعلن من 62 مليونًا و38 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 42 مليونًا و831 ألف مريض.// انتهى //10:48ت م0027