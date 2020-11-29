الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال زيارته أمس لمخيم اللاجئين الأثيوبيين فى شرق السودان، أن هناك حاجة ماسة إلى أكثر من 150 مليون دولار، لمعالجة أوضاع اللاجئين الأثيوبيين بالسودان.ونقلت عن مسؤول سوداني رفيع عن أن إجمالي ديون شركة البترول الصينية والشركاء الأجانب على قطاع النفط في السودان يصل إلى 3 مليارات دولار.وأبرزت صحف الخرطوم تأكيد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته خطوات عملية وملموسة.ولفتت الانتباه إلى تنفيذ الجيش الليبي عملية عسكرية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي لليبيا استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب سوداني سلفا كير، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وعرجت على إصابة سبعة أشخاص أمس في انفجارين منفصلين لعبوتين ناسفتين مغناطيسيتين في العاصمة الأفغانية، كابول.ونشرت صحف السودان إعلان المسؤولة رفيعة المستوى بمنظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين أمس، أنه يتعين تحصين نسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار عدوى الفيروس.// انتهى //10:52ت م0029