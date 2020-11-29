موسكو 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة ، و 26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة، مفيدًا أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987 ، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة.// انتهى //10:56ت م0031