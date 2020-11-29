جيزان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الداير بني مالك ، والريث، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //11:21ت م0035