عام / " الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
جيزان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الداير بني مالك ، والريث، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً - بمشيئة الله -.
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11:21ت م
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