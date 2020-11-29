عام / أفغانستان : مقتل 30 عنصراً من الشرطة الأفغانية في إقليم غازني
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
كابول 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
قُتل 30 عنصراً من الشرطة الأفغانية وأصيب 15 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في إقليم غازني شرق أفغانستان .
ونقلت وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء عن مسؤولين أفغان ، أن انتحارياً قام بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من وحدة حماية الشرطة العامة في إقليم غازني شرق أفغانستان ، مما أسفر عن مقتل 30 عنصراً وإصابة 15 آخرين .
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11:30ت م
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