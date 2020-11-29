نجران 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات) اليوم، - عن بعد - ملتقى "ريادة الأعمال .. طموحات ورؤى لمستقبل زاهر"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم، والإسهام في تهيئة الطلاب الطالبات لسوق العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.وتناول الملتقى الذي شارك فيه متحدثون من تعليم المنطقة، وبنك التنمية الاجتماعية، وريادة الأعمال، وجمعية إبداع للموهبة، والكلية التقنية للبنات، محاور شملت دور التعليم في تعزيز ريادة الأعمال، وريادة الأعمال النسائية في ظل رؤية المملكة 2030، ونشر ثقافة العمل الحر، ودور بنك التنمية الاجتماعية في دعم ريادة الأعمال، وتحديد فكرة المشروع، واستثمار الموهبة في العمل الحر، وريادة الأعمال بين الواقع والمستقبل.// انتهى //11:41ت م0040