نجران 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واستنظّم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غداً، ورشة عمل بعنوان "أسماء النطاقات السعودية "، وذلك عبر منصة "زووم".وتتناول الورشة عدة محاور منها: "التعريف بأسماء النطاقات السعودية، ونبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية".// انتهى //11:46ت م0042