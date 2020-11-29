بغداد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، على قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة حكومية عالية المستوى بصلاحيات إدارية ومالية وأمنية واسعة لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة, منوهة بأن تشكيلها جاء على خلفية الأحداث التي جرت في محافظة ذي قار في جنوب العراق .وعرجت على التعديلات الدستورية التي أنجزت معظمها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذه المهمة, مبرزةً آراء الكتل السياسية المختلفة بشأنها وبشأن قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل .وتناولت قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها والذي على أساسه ستجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من يونيو العام القادم .وتابعت صحف العراق الحوارات الجارية بين بغداد وأربيل حالياً لإيجاد حلول للخلافات القائمة بشأن عدد من القضايا .// انتهى //11:48ت م0043