جدة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنظّم معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، لقاءً افتراضياً علمياً بعنوان "التمويل التنموي والتمويل الأصغر"، في إطار فعاليات برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي .ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها قسم التمويل الإسلامي بالمعهد لبرنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي ويقدمه نخبة من المختصين وذوي الممارسة في التمويل، في سبيل الإسهام في تعزيز المعرفة والخبرات المتنوعة للطلبة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءات وبناء القدرات.// انتهى //12:03ت م0044