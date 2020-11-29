عام / "الأرصاد" تنبّه بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
أبها 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.
ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق و بلقرن و تنومة وخميس مشيط و رجال المع وسراة عبيده و ظهران الجنوب و محايل، إضافة إلى الطرق السريعة ،و تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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