أبها 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق و بلقرن و تنومة وخميس مشيط و رجال المع وسراة عبيده و ظهران الجنوب و محايل، إضافة إلى الطرق السريعة ،و تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //12:58ت م0060