الدمام 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأنجزت أمانة المنطقة الشرقية عددا من مشروعات تطوير الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام بقيمة 127 مليون ريال، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأنسنة الأحياء السكنية، التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع تأهيل الطرق المحورية بمدينة الدمام لربط المنطقة المركزية بمنطقة الكورنيش، وإعادة تأهيل المجاورات السكنية في حي البديع وحي السلام، برصف عدد من الطرق وتزويدها بأشجار الظل ومقاعد، وتوفير أرصفة مشاة وإنارة تجميلية، وممرات آمنة للمساكن ومواقع الخِدْمات.وأشار إلى أن المشروعات المستهدفة تتضمن شارع عبدالله بن رواحة، والشارع التاسع، والشارع الحادي عشر، وشارع الواقدي، وشارع سفيان بن وهب، حيث بدأ العمل بشارع عبدالله بن رواحة الرابط ما بين طريق الخليج العربي وطريق الأزدي، وبلغت نسبة الإنجاز 73٪ من أعماله، وتجاوزت نسبة إنجاز العمل بالشارع التاسع الرابط ما بين طريق الخليج وطريق الملك عبدالعزيز 45٪، ويجري العمل بشارع سفيان بن وهب من تقاطعه مع شارع عبدالله بن رواحة وحتى تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بنسبة إنجاز تصل إلى 50٪.وتوقع الصفيان افتتاح هذه الشوارع في الربع الأول من عام 2021م، بإجمالي أطوال (5000 متر طولي) ومساحة (145000 متر مربع)، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أعمال الإزالة والتسوية الترابية وأعمال السفلتة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، إضافة إلى أعمال شبكة الري والتشجير وأعمال الإنارة ومسار للدراجات.كما يتضمن المشروع تنفيذ أرصفة مشاة من الجرانيت بمساحة تقدر بـ (40.000 متر مربع) مزودة بمسارات لذوي الإعاقة البصرية، وزراعة أشجار ظل مختلفة الأنواع يصل عددها إلى (1000 شجرة)، إضافة إلى زراعة نجيلة طبيعية ومغطيات تربة تصل مساحتها إلى (9500 متر مربع)، وتركيب أعمدة للإنارة بعدد يفوق 500 عمود إنارة تجميلي بارتفاع 5 أمتار مربعة.// انتهى //13:16ت م0062