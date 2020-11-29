الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, والسيول.ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.// انتهى //13:17ت م0063