عام / مصرع العشرات من تنظيم بوكو حرام الإرهابي في غارات جوية في نيجيريا
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
أبوجا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
لقي العشرات من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية نفذها الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي :إن الضربات الجوية نفذت بعد التأكد من أن الموقعين يستخدمان كمنطقتي انطلاق يلتقي فيها قادة التنظيم ومقاتلوهم للتخطيط
للهجمات الإرهابية وشنها .
// انتهى //
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