أبوجا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسلقي العشرات من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية نفذها الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينشي :إن الضربات الجوية نفذت بعد التأكد من أن الموقعين يستخدمان كمنطقتي انطلاق يلتقي فيها قادة التنظيم ومقاتلوهم للتخطيطللهجمات الإرهابية وشنها .// انتهى //13:40ت م0066