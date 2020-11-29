عام / 123484 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان
الأحد 1442/4/14 هـ الموافق 2020/11/29 م واس
مسقط 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة وصلت إلى 123484 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1418 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 114963 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 218 والمنومين في العناية المركزة 107 منومين.
// انتهى //
13:40ت م
0068