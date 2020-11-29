الكويت 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5522 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 9301 صفقة نقدية بقيمة 2ر70 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 01ر4365 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر55 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر49 نقطة ليبلغ مستوى 6106 نِقَاط بنسبة هبوط بلغت 8ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر112 مليون سهم تمت عبر 7252 صفقة بقيمة 3ر67 مليون دينار .// انتهى //13:48ت م0070