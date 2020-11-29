أبوظبي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1251 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة ، و 736 حالة شفاء .وأفادت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 167.753 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 570 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 154.185 حالة .// انتهى //13:57ت م0074