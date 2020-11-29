الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه اليوم ، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري .وجرى خلال الاستقبال مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية من خلال الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجانبين.شارك في اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق .// انتهى //15:01ت م0097