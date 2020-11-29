المكلا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.ونفّذ الفريق التطوعي للمركز منذ انطلاق الحملة والتي استمرت 6 أيّام 17 عملية جراحية، منها 14 جراحة قلب مفتوح و3 عمليات في مجال قسطرة القلب استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.وعبر الأهالي عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات جليلة تكون عوناً لهم في ظل هذه الظروف.ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.//انتهى//15:04ت م0098