عمّان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان "القبول والتكيف والأمل" وذلك ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات.وتناولت الدورة -التي قدمتها الأخصائية النفسية سامية المطيري- كيفية التأقلم مع الحياة داخل أروقة المخيم وتعليم المتدربين والمتدربات أساليب جديدة تساعدهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم في بيئة اللجوء.ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في تعزيز الجانب الاجتماعي والنفسي للأشقاء اللاجئين.//انتهى//15:05ت م0099