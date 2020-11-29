طرابلس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسدعت رئاسة مجلس النواب الليبي اليوم، اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة للمجلس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب؛ وذلك استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن جدول أعمال الجلسة سيتمثل في: «مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة يجب أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية».وأمس السبت، أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في طنجة البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت الاثنين الماضي، مؤكدين أن المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما جرى الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.// انتهى //15:19ت م0102