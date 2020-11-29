تعز 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م، 225 حقيبة شتوية للمتضررين والنازحين في مديرية المظفر بمحافظة تعز ، تشتمل على 450 سترة كبيرة، و450 سترة صغيرة، و450 "بلوفر كبير" ، و 450 "بلوفر صغير" ،و 450 بطانية كبيرة، و450 بطانية صغيرة، استفاد منها 225 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .//انتهى//15:20ت م0103