دبي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي اليوم وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار الذي يزور الإمارات حالياً.وتلقى سموه رسالة من دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي شكر فيها سموه وحكومة دولة الإمارات على ما توليه الجهات الصحية المختصة في الدولة من اهتمام ومتابعة لفيروس " كوفيد - 19 ".وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل إعادة ودفع عجلة الاقتصادات في دولة الإمارات والهند وإنعاش الحركة والتبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //15:21ت م0105