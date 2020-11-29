جيزان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام 1441هـ التي عقدت بمشاركة الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين أن المجلس وافق على اللائحة التنظيمية لأوقاف جامعة جازان، والتقويم الأكاديمي لعمادة الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، واعتماد اللغة الإنجليزية لغة التدريس في مقررات وأقسام كلية إدارة الأعمال، وتغيير مراجع مقررات السنة الأولى والمقدمة من معهد اللغة الإنجليزية بكلية التطبيقات الصناعية بمحافظة بيش، إضافة للموافقة على ملحق اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة وبنك البلاد .//انتهى//15:23ت م0107