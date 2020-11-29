المنامة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,483.02 بارتفاع قدره 15.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 647.01 بانخفاض قدره 0.93 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و520 ألفا و705 أسهم بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و128 ألفا و349 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 178 صفقة.// انتهى //15:29ت م0111