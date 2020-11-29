الكويت 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسإلتقى وزير الخارجية وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم نظيره البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //15:55ت م0116