الجبيل 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأعلنت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، استيفائها لجميع الشروط المحددة من قبل المقرضين بموجب وثائق تمويل مشروع مجمع صدارة الكيميائي فيما يتعلق بإنجاز تاريخ إكمال المشروع (PCD).ويأتي إنجاز تاريخ إكمال المشروع (PCD)، بعد اكتمال عملية فحص اعتمادية الدائنين في ديسمبر 2018م، لإثبات أن مجمع صدارة الكيميائي المكون من 26 مصنعاً يعمل بكامل طاقته .وتعد صدارة أول مشروع مشترك لأرامكو السعودية يجتاز هذه الاختبارات في أول محاولة رسمية، حيث حققت "صدارة" جميع الأهداف التشغيلية للمشروع، حيث تسعى الشركة ومساهميها مع المقرضين إلى إعادة جدولة الديون القائمة لتحقيق هيكل رأس مال مستدام، فيما لن يكون لإجراءات إعادة جدولة الالتزامات المالية أي تأثير على عمليات الشركة.// انتهى //16:09ت م0117